Het resultaat van hun samenwerking is Juul heeft wielen: een vrolijk kinderboek voor kinderen van drie tot acht jaar dat laat zien dat leven met een beperking eigenlijk heel gewoon is. "We willen de brug slaan tussen kinderen met en zonder een beperking", zegt Donna. Chantal: "We hebben nu voor een rolstoel gekozen, maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn."

Het boekje werkt als laagdrempelige gespreksopener. Achterin staan vragen en tips om beperkingen bespreekbaar te maken. "Waar de één er makkelijk over praat, vindt een ander het lastiger", merken ze in de praktijk. Chantal vertelt over een van haar cliënten die zegt: 'Als ik ga staan, val ik meteen om. Dus die rolstoel is best handig.'

Chantal: "Zo simpel kan het ook zijn. Vaak, zodra kinderen weten hoe het zit, is er niets meer aan de hand. Volwassenen maken het vaak moeilijker."