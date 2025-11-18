Chantal en Donna maken boek 'Juul op wielen' voor kinderen mét en zonder beperking
"We zijn allemaal een beetje anders, maar toch ook hetzelfde", zegt kinderverpleegkundige Chantal de Leeuw (47). Met collega Donna Groenewoud (41) maakte ze daarom het kinderboek 'Juul heeft wielen', waarin kinderen met én zonder beperking zich in kunnen herkennen.
Steeds meer kinderen met een medisch rugzakje gaan naar het regulier onderwijs. Door betere zorg en meer aanpassingen in de klas is dat voor een groeiende groep mogelijk. Daardoor komen kinderen met een beperking vaker in contact met leeftijdsgenoten zonder beperking, en dat levert soms nog weleens vreemde blikken op, vertelt kinderverpleegkundige Chantal de Leeuw. "Kinderen zijn heel puur, die zeggen gewoon: wat heeft die?"
Chantal besloot er een boekje over te maken: Juul heeft wielen. "Ze zijn misschien een beetje anders, maar uiteindelijk ook gewoon hetzelfde."
Weinig aanbod
Na een gesprek met een ouder van een kind dat naar het regulier onderwijs zou gaan, begon bij Chantal het idee voor een kinderboek te kriebelen. Ze verdiepte zich in uitgeven in eigen beheer en ging op zoek naar een illustrator. Tot haar verrassing bleek collega-verpleegkundige Donna de persoon die ze zocht. "Ik had wat cursussen gedaan in kinderboekenillustratie, maar daar nooit iets mee gedaan. En toen kwam dit ineens zo mooi samen", vertelt Donna.
Sindsdien vormen de twee een droom-duo. Ze werken allebei als zzp-kinderverpleegkundige en komen veel op scholen voor medische handelingen bij hun cliëntjes. Daarbij merkten ze dat er weinig goede voorlichtingsboekjes zijn. "Er zijn wel boekjes, maar die zijn heel medisch onderbouwd", zegt Chantal. "Of ze richten zich vooral op kinderen met een verstandelijke beperking", vult Donna aan.
"Zodra kinderen weten hoe het zit, is er niets meer aan de hand. Volwassenen maken het vaak moeilijker"
Het resultaat van hun samenwerking is Juul heeft wielen: een vrolijk kinderboek voor kinderen van drie tot acht jaar dat laat zien dat leven met een beperking eigenlijk heel gewoon is. "We willen de brug slaan tussen kinderen met en zonder een beperking", zegt Donna. Chantal: "We hebben nu voor een rolstoel gekozen, maar het had net zo goed iets anders kunnen zijn."
Het boekje werkt als laagdrempelige gespreksopener. Achterin staan vragen en tips om beperkingen bespreekbaar te maken. "Waar de één er makkelijk over praat, vindt een ander het lastiger", merken ze in de praktijk. Chantal vertelt over een van haar cliënten die zegt: 'Als ik ga staan, val ik meteen om. Dus die rolstoel is best handig.'
Chantal: "Zo simpel kan het ook zijn. Vaak, zodra kinderen weten hoe het zit, is er niets meer aan de hand. Volwassenen maken het vaak moeilijker."
Pure reacties
Maar er is een tweede reden voor de uitgave. Het valt het duo op hoe weinig kinderen met een beperking überhaupt in kinderboeken voorkomen. "Je moet er echt naar zoeken. Ieder kind wil zich ergens in herkennen - of dat nou op tv is of in een boek", zegt Chantal.
En die herkenning werkt. "Dan hoor je kinderen zeggen: 'Ah, zij zit ook in een rolstoel!’ Dat is zo'n pure reactie, daar geniet ik echt van", vertelt Chantal. Donna: "Het zit ’m in de kleine dingen waarin ze zichzelf herkennen: die fiets heb ik ook, of: hé, zij heeft ook knotjes."
💬 Wil je niets missen uit de IJmond?
- Blijf op de hoogte via NHNieuws.nl/IJmond
- Word lid van ons Whatsappkanaal en ontvang het laatste nieuws op je telefoon
- Reageer, discussieer en deel jouw nieuws in de Facebookgroep 'Nieuws uit de IJmond'
- Mail je tips naar [email protected]
Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]