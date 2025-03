Zilver voor kogelstootster Schilder op WK indoor

In het Chinese Nanjing prolongeerde Mitton haar indoortitel van een jaar geleden in Glasgow. De Amerikaanse Chase Jackson behaalde het brons. Ze kwam met 20,06 meter slechts 1 centimeter minder ver dan Schilder.

Tweede medaille

De Nederlandse krachtatlete vierde twee weken geleden ook al succes in Apeldoorn, toen ze met een stoot van 20,69 meter haar eerste Europese indoortitel veroverde. Het is haar tweede medaille op een WK indoor.

Ze won brons in 2022 in Belgrado. Vorig jaar greep ze naast de medailles op de Olympische Spelen in Parijs, maar prolongeerde ze in Rome wel haar Europese titel outdoor.

Schilder voerde met haar gouden afstand uit Apeldoorn de wereldranglijst aan en gold dus als een kandidate voor een medaille in Nanjing. Het hele indoorseizoen viel ze op met constant verre stoten.

Ontspannen

De Volendamse oogde ook relaxed in Nanjing. Ze keuvelde tussen de stoten door met haar concurrenten. In haar tweede poging noteerde ze de 20,07, die ze daarna niet meer zou verbeteren. Mitton noteerde in haar tweede stoot 20,36, om daarna uit te halen tot 20,48 in haar zesde en laatste poging.

"Ik heb gewerkt aan de techniek en het stoten begint nu een beetje stabiel te worden. Constant over de 20 meter stoten geeft dan veel vertrouwen", zei ze eerder dit seizoen over haar vorm. "Ik denk ook dat ik weer wat volwassener ben geworden. Ik kan beter met de spanning omgaan."