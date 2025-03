Watersportorganisaties spannen kort geding aan tegen gemeente: uitstootvrij varen moet uitgesteld

De twee watersportorganisaties Hiswa-Recron en het Watersportverbond hebben 'grote bezwaren tegen de manier waarop de gemeente Amsterdam het emissieloos varen wil invoeren'. Dankzij een overgangsregeling hebben botenbezitters vanaf 1 april 2025 nog drie tot vijf jaar de tijd voor de transitie, afhankelijk of ze een vignet voor doorvaart of aanmeren hebben.

Ongelijkheid

Dit onderscheid tussen doorvaart of aanmeren zou bepaalde watersporters, watersportverenigingen en commerciële havens onevenredig hard raken. Daarom eisen de organisaties ze bij de rechter een overgangsregeling van vijf jaar voor iedere botenbezitter. "Het Watersportverbond is niet tegen emissieloos varen, maar we hebben grote bezwaren tegen de manier waarop de gemeente Amsterdam het wil invoeren", schrijven ze.

Tegen Het Parool zegt Hiswa-Recron nog meer bezwaren van booteigenaren te verwachten. Daarom dringen ze er bij de rechter ook op aan om de ingangsdatum van 1 april opnieuw uit te stellen, zodat de gemeente alle bezwaren eerst kan verwerken.