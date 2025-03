In Amsterdam gestolen klarinetten bij Serviër in auto gevonden op grens met Duitsland

Dinsdagnacht werd de politie rond 2.30 uur gealarmeerd over de inbraak bij de winkel in Zuid. De winkel was op dat moment voor een paar dagen gesloten, omdat het team een paar dagen vrij had genomen.

Een 42-jarige verdachte uit Servië werd bij de grens in Roermond door de Duitse politie aangehouden. Verschillende media melden dat de man bekend zou zijn bij justitie en ondanks een al opgelegd rijverbod in de auto zat. De auto waarin hij reed was niet van hem. Naast de klarinetten lag er volgens de Duitse politie inbraakgereedschap en een bivakmuts.