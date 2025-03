Alle seinen staan op groen voor veelbesproken Huizer speelbos

De komst van een speelplek voor kinderen in de natuur van Huizen is een langslepend dossier met diverse bezoekjes aan de rechtbank. Buurtbewoners vrezen parkeer- en geluidsoverlast, want de speelplek gaat mensen naar die plek trekken. De keuze voor deze locatie hadden Huizen en de natuurorganisatie niet goed onderbouwd, meenden de omwonenden.

Huiswerk doen

De Raad van State stelde de buurtbewoners voor een deel in het gelijk. De gemeente moest het huiswerk beter doen en aantonen waarom het natuurgebied bij de Sijsjesberg de beste locatie is voor het speelbos.

Huizen, de buurt en later deed adviesbureau Twynstra Gudde onderzoek naar de meest geschikte plek. Laatstgenoemde hield twaalf plekken tegen het licht en zette de Sijsjeberglocatie op één. Daarmee was de locatie-discussie voor de gemeente gesloten, terwijl de buurt hier nog steeds over in gesprek wilde.

Niet gehoord

Toen Boom vorig jaar juni door wilde pakken om te praten over geluid en parkeren, liet de buurt het dus afweten. Zij voelen zich niet gehoord. Huizen zou 'een zorgvuldig en transparant participatieproces niet willen doorlopen. Wat zouden zij dan nog moeten doen aan een tafel met de wethouder was de gedachte.

Of de kous helemaal af is, is te betwijfelen. Het Huizer college gaat instemmen met de uitkomsten van het geluids- en parkeeronderzoek. De volgende stap is het maken van een ontwerp-omgevingsvergunning. Tegen vergunningen is bezwaar in te dienen.