OM eist celstraffen voor seksuele uitbuiting door echtpaar en medeverdachte

De hoofdverdachte, een man uit Utrecht, is in april 2023 al veroordeeld tot vier jaar cel. Zijn 33-jarige echtgenote stond vandaag terecht; tegen haar eist het OM 34 maanden gevangenisstraf. Eerder deze week moest ook een 28-jarige vrouw uit Purmerend voor de rechter verschijnen. Tegen haar is 30 maanden geëist, waarvan de helft voorwaardelijk.

Van slachtoffer naar dader

De zaak kwam begin 2021 aan het licht, toen één van de slachtoffers melding maakte van seksuele uitbuiting. Dit leidde tot een strafrechtelijk onderzoek naar de man uit Utrecht, die in april 2023 al werd veroordeeld tot vier jaar cel voor mensenhandel. Tijdens het onderzoek kwamen ook zijn echtgenote (33) en de vrouw uit Purmerend (28) in beeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de vrouw uit Purmerend zelf ooit slachtoffer was van de inmiddels veroordeelde man. Volgens justitie ging ze later zelf over tot het ronselen en uitbuiten van jonge vrouwen. Ze bouwde een vertrouwensband op met kwetsbare meiden door hen onderdak te bieden en hen te trakteren op spullen of uitjes.

Niet veel later zette ze de vrouwen onder druk: het geld moest worden terugbetaald, er werd gedreigd met het online zetten van seksueel getinten beelden of de vrouwen verloren hun woonruimte als ze niet meewerkten. De vrouwen werden vervolgens ingezet in de prostitutie.

Opbrengst van bijna een miljoen

Volgens justitie plaatsten de verdachten advertenties van de vrouwen, regelden ze afspraken voor hen en beheerden ze de inkomsten. De vrouw uit Purmerend werkte daarbij samen met het echtpaar uit Utrecht.

De echtgenote van de Utrechtenaar was geen slachtoffer van haar man. Sterker nog, volgens het OM moedigde zij haar man aan om de dwang op te voeren op één van de slachtoffers, en haar twee jaar lang te laten werken. Daarbij moest regelmatig een dagopbrengst van 2.000 euro worden gehaald. Een slachtoffer verklaarde dagelijks tussen de 1.500 en 2.000 euro te hebben verdiend voor het echtpaar.

'Misselijkmakend gedrag'

Het OM noemt het gedrag van de verdachten “misselijkmakend”. Volgens de officier van justitie werden de slachtoffers – jonge vrouwen zonder stevig sociaal vangnet – bewust geselecteerd vanwege hun kwetsbaarheid. “Ze leken misschien zelfverzekerd, maar hun houding was vooral een manier om te overleven onder dwang,” aldus de officier.

Met de strafeisen wil het OM duidelijk maken dat aangifte doen zinvol is. “Hiermee wil het OM tot uiting laten komen dat wij als maatschappij achter slachtoffers van uitbuiting staan en dat aangifte doen zin heeft. Een lage straf is funest voor de aangiftebereidheid en kunnen feiten als deze groot onzichtbaar leed blijven.”