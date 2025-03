Roze Filmdagen nog steeds hard nodig: "De meeste films zijn heteronormatief"

De prijs is bedoeld om jonge, queer filmmakers te ondersteunen in het maken van een volgende film. "Het was eigenlijk een steuntje in de rug", zegt Kok. "In een jaar tijd hebben we daardoor onder begeleiding deze film gemaakt".

De film van Kok heet Groeipijn en gaat over twee tienerjongens die ervaren hoe seksualiteit hun vriendschap beïnvloedt. Het verhaal is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van de filmregisseur: "Ik was jong toen ik uit de kast kwam en had een beste vriend die heteroseksueel was", vertelt Kok. "Wij zijn toen langzaam uit elkaar gegroeid".