Hollands Kroon bezorgd over stoppen voorrangsregel huisvesting statushouders

Minister Keijzer is onder de indruk van het project met flexwoningen in Middenmeer. Ze wijst er alleen wel op dat er wat moet veranderen in het toewijzen van woningen en vooral wat betreft statushouders. "Mensen komen het land binnen en krijgen binnen veertien weken na hun status een sociale huurwoning, terwijl onze eigen jongeren acht tot tien jaar moeten wachten. Dat is niet meer uit te leggen aan de Nederlanders."

'Het moet anders'

Keijzer laat zich rondleiden in de flexwoningen en wil graag weten hoe het eruit ziet als mensen gecombineerd met elkaar wonen. "Je ziet nu ook dat twintigers met z'n drieën wonen. We moeten ook uitgaan van de kracht van statushouders die soms maanden door de woestijn hebben gereisd om hier te komen. Vaak hebben ze hier familie wonen. Daar kunnen ze vast ook terecht. Door het huidige systeem komen ze in een luiheid terecht. Het moet anders", vindt de minister.

Keijzer bezoekt ook Castricum om zich te laten informeren over huisvesting van statushouders. Hollands Kroon hoopt op korte termijn nog twee locaties te hebben voor nog meer flexwoningen. "Het bezoek van minister Keijzer onderstreept het belang van dit project. Het is een erkenning van onze inspanningen om kwetsbare groepen een veilige plek te bieden."