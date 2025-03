Nog geen slachtoffers brand Macedonië naar Beverwijk

Door de brand in de nachtclub in de Noord-Macedonische stad Kocani kwamen zaterdagnacht tot nu toe zeker 59 mensen op het leven, 155 mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Dat aantal kan nog verder oplopen.

Het Brandwondencentrum in Beverwijk liet maandag aan NH weten klaar te staan om slachtoffers van de brand op te vangen. Het gebeurt bij rampen van deze omvang vaker dat slachtoffers naar buitenlandse ziekenhuizen worden gebracht, omdat er in het eigen land niet genoeg plek is.

Ziekenhuizen in regio kunnen opvang aan

Dat blijkt tot nu toe niet nodig. "We wachten het nog even af. Momenteel staat er niet op de planning dat er patiënten deze kant op komen, maar dat kan volgende week nog wel gebeuren."

Tot nu toe lukt het de ziekenhuizen in en rondom Noord-Macedonië om de slachtoffers van de brand op te vangen.

Als dat verandert, staan ze in Beverwijk klaar om te helpen. "Wij staan klaar en willen ze ook helpen, maar als het niet nodig is begrijpen we dat ook."