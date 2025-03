Gemeente Opmeer investeert miljoenen in nieuwe woonunits voor Oekraïense vluchtelingen

In oktober vorig jaar werd nog aangekondigd dat de Oekraïense vluchtelingen zouden verhuizen naar de Opmeerderweg, naast het asielzoekerscentrum in Opmeer. Maar nu, vier maanden later, valt de keuze toch op De Weijver.

Op deze locatie in Hoogwoud staan al woonunits waarin Oekraïners worden opgevangen. "De locatie die we in het begin in gedachten hadden ligt buiten de gemeenschap, aan de rand van het bedrijventerrein. We verkiezen liever een plek binnen de gemeente, zodat de verbinding behouden blijft", legt wethouder Herman ter Veen uit.

De twee andere locaties in Hoogwoud die in beeld waren; een hondenuitlaatveld en het terrein van de voormalige basisscholen, vallen daarmee af. "We willen deze locaties vrijhouden voor woningbouw", zegt Ter Veen.

Verouderde woonunits

De gemeenteraad staat positief tegenover het plan om nieuwe woningen te plaatsen. Jan van Lieshout van de PvdA/GroenLinks merkt op dat de Oekraïners momenteel in sterk verouderde woonunits verblijven. "Elke keer als ik daar met mijn hond wandel, valt het me op dat de huidige woonunits niet meer voldoen."

Ook de VVD sluit zich daarbij aan. "Zo ga je niet met mensen om. De woonunits beginnen te lekken en er is sprake van schimmel", zegt Co Schipper. Volgens het VVD-raadslid bieden de nieuwe woningen een duurzame oplossing. "Als de oorlog in Oekraïne ten einde komt en ze besluiten terug te keren naar hun thuisland, zullen de woonunits beschikbaar komen voor onze eigen inwoners."

3,6 miljoen euro

De gemeente Opmeer is van plan 40 stapelbare woonunits te plaatsen, ook voor de Oekraïners die nu op andere plekken in de gemeente onderdak hebben. De gemeente stelt hiervoor 3,6 miljoen euro beschikbaar, waarvan een groot deel wordt gefinancierd door het Rijk.

Op sportpark De Weijver kunnen de woonunits in principe 15 jaar blijven staan. Het is daarna aan de gemeenteraad wat ermee gaat gebeuren. Schipper: "Maar ze zijn kwalitatief zo goed dat ze veel langer mee kunnen. Hooguit zo'n 30 jaar."

Als alles volgens plan verloopt, verwacht de gemeente in juli de units te kunnen plaatsen. Na de zomer zullen 67 Oekraïners dan hun intrek nemen.