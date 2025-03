Maart breekt zonrecord na zonrecord: op weg naar de zonnigste ooit

Vandaag is het volop genieten van de zon. Volgens weerman Jan Visser breken we het ene na het andere zonnerecord. Tot en met 10 maart werden al 93 zonuren gemeten – het hoogste aantal ooit in die periode. Ook de tweede helft van de maand is uitzonderlijk zonnig: tussen 10 en 20 maart scheen de zon al 85 uur.

Daarmee ligt deze maart stevig op koers om de zonnigste ooit te worden. Met inmiddels zeker 178 zonuren staat de maand al in de top tien van zonnigste maanden. De verwachting is dat we de grens van 200 zonuren gaan passeren.

Temperatuur zakt na het weekend

Het weer van vandaag past perfect bij dat beeld: volop zon en temperaturen die oplopen tot bijna 20 graden. Alleen op Texel en langs het IJsselmeer blijft het iets koeler. Daar staat ook een stevige wind, windkracht 5 op het water.

Morgen verandert het weer iets. In de ochtend is er kans op lichte regen en ook in de middag kunnen enkele buien vallen, al stelt dat weinig voor. In de avond neemt de kans op buien toe. De temperatuur blijft achter bij vandaag en ligt rond de 16 graden.

Zondag wordt het bewolkter, met af en toe regen en temperaturen rond de 15 graden. Na het weekend volgt een duidelijke afkoeling, vanaf maandag zakt het kwik naar ongeveer 11 graden.