Grootste stadsstrand van Nederland opent binnenkort een strandpaviljoen

Naast een sportpark, voetbalveld, speelplekken en ook een foodtruck, kunnen inwoners straks ook op het terras zitten. Ook al is het nog wel even spannend voor de ondernemer. "We hebben een tegenslag gehad met leveranciers. Het is nu nog echt een bouwplaats, maar het krijgt wel al langzaam vorm", zegt Sil Reitsma.

Toegang stadsstrand met nieuwe bruggen

Momenteel is er één toegangsweg tot het strand, een kleine kilometer verderop van het strandpaviljoen. Maar daar komt verandering in. Rond 15 mei moeten de verkeersbrug en de loopbrug in het midden van het strand klaar zijn. Hierdoor hoeft het autoverkeer niet altijd via de fietsstraat het hele strand over te rijden.