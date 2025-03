Deze helden bedachten zich geen moment en doken drenkeling achterna

Inmiddels is zijn auto gezonken en krijgen de redders een warme deken in een ambulance. "Blijkbaar kunnen volslagen vreemden heel goed samenwerken als het nodig is", merkt redder Dennis Hooft op. De Amsterdamse eigenaar van café Ome Jan in Volendam was na vier dagen kermis op weg naar huis toen hij het zag gebeuren.

Dennis is blij met hoe hij heeft gehandeld. "Het ging eigenlijk zonder na te denken. Mijn goede vader zei altijd 'of je doet wat, of je loopt door', dus ik luister altijd naar m'n vader", grijnst hij. "Dat bewijs ik maar weer. Ik ben zelf ook vader en als mijn kind dit overkomt, hoop ik dat er ook mensen zijn die erin springen."