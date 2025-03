HCAW heeft met Eugene Henson nieuwe hoofdcoach gevonden

Dat Jaarsma niet doorging, was al een paar maanden geleden bekend. De clubman stapte vorig seizoen op het allerlaatste moment in toen bleek dat HCAW geen geschikte hoofdcoach had kunnen vinden. Hij hielp daarmee zijn club uit de brand.

Ervaren honkballer

De 54-jarige Henson speelde 660 wedstrijden in de hoofdklasse en droeg vijf jaar het shirt van HCAW. In 1997 veroverde hij met Hoofddorp Pioniers de landstitel. Henson kwam zeven keer uit voor het Nederlands team. In 2001 maakte hij deel uit van de ploeg die de Europese titel veroverde. Als coach was hij eerder actief bij AdoLakers, SV Wassenaar en Storks.

Henson maakt morgen zijn debuut als hoofdcoach in de oefenwedstrijd van HCAW tegen Bonn Capitals. Over drie weken gaat het nieuwe honkbalseizoen van start. De Bussumers openen de competitie met een uitwedstrijd tegen Hoofddorp Pioniers.