Dronken schipper vaart op zandbank in IJsselmeer • Vrouw zwaargewond na val van fiets

11.13 uur

Op het IJsselmeer is dinsdagmiddag een 28-jarige schipper uit Oost-Souburg aangehouden voor varen onder invloed. Zijn binnenvaarttanker, met 29 ton diesel aan boord, liep vast op een zandbank bij Lemmer.

Na een positieve blaastest bleek op het bureau in Sneek dat de man ruim vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol op had. De politie gaf hem een vaarverbod, een boete voor slecht zeemanschap en nam zijn vaarbewijs in. Ook was het vaartijdenboek niet op orde. Een vervangende schipper nam het roer over. Het schip werd losgetrokken en kon zijn route vervolgen.