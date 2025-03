Bestuurder overleden bij ongeluk in Zaandam • Man bespuugt trampassagier en mishandelt agenten

08.03 uur

In tram 19 in Amsterdam heeft een man donderdagavond een medepassagier geslagen en bespuugd. Toen agenten hem bij de Vijzelgracht wilden aanhouden, verzette hij zich hevig en mishandelde hij de agenten. Het slachtoffer had de man aangesproken omdat hij twee vrouwen lastigviel. Daarop viel de verdachte hem aan. De man was net uit de tram gestapt toen de trambestuurder de agenten waarschuwde.

Met hulp van omstanders konden de agenten de verdachte onder controle krijgen. Beide agenten raakten gewond en zijn in het ziekenhuis behandeld. De man zit nog vast. De politie zoekt getuigen van het incident.