27-jarige man overleden bij ongeluk in Zaandam

Het slachtoffer is een 27-jarige man uit de gemeente Zaanstad, meldt een woordvoerder van de politie. Hij zat alleen in de auto. Vermoedelijk raakte het voertuig in een slip en botste vervolgens tegen een boom. Op foto's is te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De bestuurder overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is inmiddels wel weer vrij gegeven. Of de man onder invloed was, wordt niet onderzocht. “Dat gebeurt niet meer als iemand is overleden”, aldus de woordvoerder. De politie roept getuigen op zich te melden.