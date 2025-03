Cameratoezicht op en rondom de Achtersteven na explosie bij portiek

Rond 1.45 uur kwam de melding van de explosie bij de politie binnen. De harde knal zorgde voor veel schade, waaronder kapotte ruiten. Er raakte niemand gewond.

In de buurt werden na het voorval nazorggesprekken gevoerd. Halsema laat weten dat de politie 'extra aandacht heeft voor de locatie'. "Omwonenden voelen zich naar aanleiding van dit incident niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving. Er is vrees voor herhaling van openbare orde verstoringen in dit gebied", aldus Halsema.