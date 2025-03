Het grootste beroepenevenement van Nederland in de RAI: "Zonder het mbo draaien we gewoon niet"

In de RAI kunnen er in zestig beroepsgroepen prijzen worden gewonnen. Zairon Geerman doet mee in de categorie mechanica. "Nou, ik voel wel echt stress. Het is heel veel van grafieken lezen en draden bekijken."

Daarnaast waren er vandaag meer dan honderd activiteiten om jongeren kennis te laten maken met verschillende beroepen. Zo kunnen ze in een hoogwerker staan, een simulatie van een vliegtuig uitoefenen of in een echte studio podcasts inspreken.