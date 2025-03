Zien: schapen gaan uit de kleren voor begin van de lente

Kay heeft voor de operatie ook nog de hulp van Siebe en Jan ingeschakeld. Ze zijn respectievelijk 69 en 77 jaar oud, maar voor een dag scheren draaien ze hun hand niet om. "Vroeger deed je zomaar tachtig schapen op een dag. Nou, dan zat je 's avonds lekker. Nu werken we in koppeltjes, zodat wij alleen nog hoeven te scheren. Laat Kay maar lekker slepen met de dieren."

De schapen die vandaag zijn geschoren, zijn hoogdrachtig. De komende weken zullen hun lammetjes ter wereld komen. Dat betekent lange dagen voor de veeboeren, vertelt Bert.

"Onder andere met camera's houden we de boel dan dag en nacht goed in de gaten." Kay voegt toe: "Maar dat doen we met alle liefde, hoor. Als je ze binnenkort met z'n allen de wei in ziet rennen, dat blijft een schitterend gezicht."