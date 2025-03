Brand in Schoorlse woning onder controle, brandweer nog uren bezig met nablussen

De brand brak rond 16.00 uur uit in een woning die nog in aanbouw is. De brandweer had onder andere een sloopkraan nodig om de brand aan de Heereweg goed te kunnen blussen. De vlammen zijn inmiddels onder controle.

Op foto's is te zien dat de woning volledig verwoest is door de vlammen. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.

Naar verwachting heeft de brandweer nog een aantal uur nodig om het pand na te blussen.

NL-alert

Bij de brand kwam een hoop rook vrij. Inwoners werden met een NL-alert gewaarschuwd om de ramen en deuren dicht te houden.