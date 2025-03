Vanaf zaterdag kun je het dak van de Nieuwe Kerk op: "Je voelt je hier het centrum van de stad"

Bedenk een hoog gebouw en de kans is groot dat je het vanaf het dak van de Nieuwe Kerk kan zien. Het Centraal Station; Het Rijksmuseum; de kerktorens van de Wester-, Zuider- en Oude Kerk; de nieuwbouwtorens in Noord, de Zuidas en de Sluisbuurt. En als je iets verder kijkt, zie je ook de flats in Zuidoost en Nieuw West.

"We staan hier eigenlijk in het centrum van de stad", zegt Natascha Wieman, die normaal gesproken de tentoonstellingen in de kerk organiseert. "Daardoor kan je naar alle kanten kijken. Je voelt je ook echt het centrum, zo boven op onze stad. Dat maakt het echt uniek."

Klim

Vanaf komende zaterdag kunnen Amsterdammers zelf de 40 meter hoge kerk beklimmen. Eerst moet je daarvoor door een 17e-eeuws trappenhuis, dat ooit gebouwd werd voor een kerktoren die de hoogste van Nederland had moeten worden, maar er uiteindelijk nooit kwam.

Daarna volgt een klim op een tijdelijke steigertrap, die werd neergezet vanwege de restauratie van de huidige kerktoren in het midden van het gebouw. "Die stellage moest hier toch komen", zegt directeur Max van Engen, "Dus wij dachten, ook met de 750ste verjaardag van Amsterdam in gedachten: hoe mooi is het om daar een groter platform van te maken, zodat iedereen dit uitzicht kan hebben."