Mazelenbesmettingen in Amsterdam lopen op, hoe gevaarlijk is dat?

Om welke basisschool het gaat, wil de GGD vanwege privacyredenen niet zeggen. De vier kinderen die in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, zijn volgens GGD-arts Charlie van der Weijden inmiddels weer thuis. De situatie op de basisschool is ontstaan doordat een kind in het buitenland besmet is geraakt. Het kind zat zelf niet op de school, maar heeft gezinsleden aangestoken die wel op de school zaten.

Risico's

Mazelen zijn erg besmettelijk en niet per se onschuldig. Je kunt er best ziek van worden, vertelt Harald Wychel, woordvoerder van het RIVM. "Je voelt je heel onprettig en kan koorts krijgen", zegt hij. Voor mensen met een zwakkere gezondheid zijn de risico's groter: "Een longontsteking, bronchitis of een hersenontsteking, bijvoorbeeld." De kans om in Nederland aan mazelen te overlijden is naar schatting 1 op de 10.000. Tijdens de laatste uitbraak in 2013 overleed één meisje aan de gevolgen van mazelen.

Wethouder Alexander Scholtes, die verantwoordelijk is voor de zorg in de stad, maakt zich zorgen over de huidige ontwikkeling. Volgens hem zal het zich snel door de stad verspreiden. "Mensen bewegen door de hele stad", zegt hij. Hij roept daarom ook op: "Als je denkt dat je kind mazelen heeft, neem het dan niet mee naar de wachtkamer van de huisarts. Voorkom alsjeblieft dat het andere kinderen kan besmetten."