Deze maatregelen moeten Haarlemmermeer nieuw Keukenhof-verkeersinfarct besparen

Het is vaste prik: in de paar weken waarin de Keukenhof in Lisse in het voorjaar is geopend, loopt het verkeer richting de bloemenexpo vast. In Haarlemmermeer merken vooral Lisserbroekers dat: soms komen ze hun dorp niet eens uit. Om een nieuwe verkeersinfarct te voorkomen, heeft de gemeente afspraken gemaakt met de Keukenhof en Google.