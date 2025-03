Overvallers kiezen verkeerde en stuiten op crimineel uit Amsterdamse onderwereld

De ex-crimineel is zelf inmiddels ook al op leeftijd en lijdt aan Parkinson. Toch blijkt hij met zijn 74 jaar nog prima in staat om te vechten. "Ik zat een film te kijken en hoorde wat rammelen, maar dacht dat de katten aan het spelen waren", vertelt hij NH over de turbulente nacht.

Herman besluit zich niet zomaar gewonnen te geven. "Ik heb gevochten als een leeuw [...] Wegwezen, dacht ik. Ik was niet bang." Dat is niet zo vreemd, gezien zijn roerige geschiedenis. Als 22-jarige rende Herman een brandend huis in om twee senioren te redden. Hij raakte voor zestig procent verbrand en het leverde hem later zijn penozenaam op.

Bekend van serie Foute vrienden

In 2010 verscheen de iconische docuserie Foute vrienden, over het leven van Herman en zijn bloedgabbers Rooie Jos, Dikke Bobbie en de eind vorig jaar overleden Jantje van Amsterdam. Na jaren van snel geld verdienen met onder andere drugshandel belandde Herman op een dodenlijst.

Maar de vier gewapende mannen die eerder deze week voor zijn neus stonden, kwamen niet om hem te liquideren. "Ze riepen: 'Waar is de kluis?'. Maar hier valt niks te halen." Uiteindelijk vluchten de overvallers weg met enkel een slof sigaretten.

Tekst gaat verder onder foto.