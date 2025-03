Wielrenner Nils Eekhoff kent prachtige rentree na doodsmak

Door het ongeluk kon hij een paar weken alleen vloeibaar voedsel kon eten. "Na een lange revalidatie was ik heel blij om weer in koers te zijn. Ik heb drie weken al mijn eten in de blender moeten gooien. Het was wel uitdagend om dat lekker en gevarieerd te houden.", aldus Eekhoff.

De zege in België omschrijft hij als de mooiste uit zijn carrière. "De tijdrit die ik won in de ZLM was mooi, maar dit is een heel ander gevoel. Ik ben enorm blij dat ik deze klassieker op mijn palmares heb staan."

