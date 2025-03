Haarlemse ijsbaan veranderde in zwembad bij twintig graden, maar nu niet meer

IJsmeester Frank Zuurendonk staat er zelfverzekerd bij op deze zonnige donderdagmiddag. Al dertig jaar is hij verantwoordelijk voor de gladde ondergrond in Haarlem. Ondanks dat de aarde steeds verder opwarmt, is de klus in de loop van de tijd alleen maar makkelijker geworden, zo moet hij bekennen. “Dat heeft te maken met de inrichting van de ijsbaan”, legt hij uit.

Eerste seizoen met een uitgebreid dak

Afgelopen zomer is die inrichting flink gewijzigd. Het dak boven het middenterrein is in de lengte en breedte uitgebreid. “Dat zorgt ervoor dat er veel minder wind over de baan raast”, vertelt Zuurendonk. De wind was vóór de herinrichting als een föhn die het ijs deed smelten. Wat geregeld tot plassen op de baan leidde. “Een ander voordeel is”, stelt Zuurendonk, “dat er minder zonnestralen op de baan terechtkomen.”

Dat blijkt op een zonnige dag in maart. Het ijsterrein - ondanks het uitgebreide dak nog steeds een buitenbaan - is een koele cocon in een zomers Haarlem-Noord. Daardoor hoeven de machines naast de baan ook minder hard te werken dan voorheen. "Ik denk dat we nu al een besparing van zo'n 10 á 15 procent op de energiekosten hebben", merkt directeur Rob Kleefman op.

Nóg een verbouwing

IJsbaan Haarlem is open tot en met 30 maart. Tijdens de zomerstop wordt er wederom verbouwd. Dit keer wordt de ijsbaan op het middenterrein, onder het vernieuwde dak, flink in oppervlakte uitgebreid.