Organisatie Halloween Horrorwalk Hoorn 'uitgespookt', laatste editie al gelopen

Wat ooit begon als een bescheiden kroegentocht, is uitgegroeid tot een geliefd evenement dat bezoekers uit de hele regio aantrekt. Maar na negen succesvolle edities houdt de organisatie het voor gezien. "Met pijn in ons griezelhart moeten we meedelen dat de Halloween Horrorwalk Hoorn helaas zal stoppen en vanaf dit jaar niet meer zal plaatsvinden", laat de organisatie in een persbericht weten.

Ondanks de populariteit zorgen financiële en organisatorische uitdagingen ervoor dat het evenement niet meer rendabel is. "De groei van het aantal bezoekers vraagt om extra beveiliging en vrijwilligers. Dit kunnen we niet langer opbrengen, waardoor we de veiligheid van zowel onze vrijwilligers als onze bezoekers niet langer kunnen garanderen", legt José Linders van de organisatie uit.

Ook kreeg de organisatie de opdracht om de faciliteiten verder uit te breiden. "Dat is met het beschikbare budget gewoon niet meer mogelijk."

Koningsnacht

Het is niet het eerste evenement dat verdwijnt uit Hoorn. Eerder werd bekend dat de Koningsnachtfeesten op de Roode Steen niet doorgaan.

De organisatie kijkt terug op een mooie tijd en bedankt iedereen die betrokken is geweest. "We hebben samen jarenlang een prachtig evenement neergezet met duizenden bezoekers." De laatste editie van het griezelevenement is vorig jaar al gelopen.