Saïd Yusuf werd slachtoffer van 'kille liquidatie' in coffeeshop Nieuwmarkt na ruzie over drugsgeld

Half november 2023 waren meerdere gasten aanwezig in coffeeshop 'Green Place' aan de Kloveniersburgwal toen rond 22.30 uur werd geschoten. De 33-jarige Saïd Yusuf werd in het hoofd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Twee verdachten werden aangehouden, één werd over de grens in Duitsland gearresteerd. De 28-jarige schutter, Mohamed H., meldde zich een dag na de schietpartij bij het politiebureau.

Conflict over drugsgeld

Een conflict over geld, mogelijk tonnen, was de aanleiding van het conflict dat in de coffeeshop ontstond. Het uiteindelijke slachtoffer en Fuad H. hadden ruzie over een drugsschuld. "Ik ontken niet dat ik bij zulke zaken betrokken was", zei Fuad H. vandaag in de rechtbank. Om het conflict op te lossen werd meerdere keren afgesproken in de coffeeshop, waar het conflict 19 november 2023 oplaaide. Er ontstond een gevecht waarbij het slachtoffer een klap uitdeelde en Mohamed H. hem neerschoot.

Mohamed H.: “Ik was niet betrokken bij het conflict over het geld, maar ik wist wel dat Fuad H. werd bedreigd door Saïd.” Over het moment dat het conflict volledig uit de hand liep zegt hij: "Ik liep de coffeeshop binnen en toen rende Saïd uit een hoek naar me toe, hij had een hand in zijn rechterzak en maakte een beweging. Ik dacht dat hij me iets aan wilde doen, omdat hij mij de hele avond al aan het bedreigen was."

'Kille en zuivere liquidatie'

Maar volgens de officier van justitie was er sprake van een 'kille en zuivere liquidatie' en draaide het conflict in de coffeeshop om de telefoon van Fuad H. en het conflict over geld. Zijn telefoon werd door het uiteindelijke slachtoffer afgepakt en hij kreeg hem niet terug. De officier stelt dat Fuad de uiteindelijke schutter 'just in case' had meegenomen, zoals er in berichten op de telefoon van Fuad H. staat geschreven.

H. zei vandaag veel spijt te hebben van wat er gebeurd is. "Ik heb de puurste intenties, mijn daden zullen gevolgen moeten hebben", aldus H.."Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de nabestaanden, ik hoop dat ze in staat zullen zijn naar de hele situatie te kijken en in te zien dat het niet de bedoeling was om iemand pijn te doen. Het was een ongeluk, het spijt mij voor mijn aandeel daarin en dat ik daar was."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.