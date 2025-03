Deelscooters van Felyx vanaf aanstaande maandag terug in Amsterdam

“Ik ben blij dat Felyx terugkeert, nu hebben we weer een partij aan boord met ruime ervaring in het Amsterdamse deelvervoer. Daardoor komt het aantal deelscooters de komende tijd weer op 1200, zodat er weer genoeg scooters zijn voor iedereen die daar gebruik van wil maken", aldus Van der Horst in een reactie.

‘Welkom terug Felyx!’, zei de wethouder ook nog in de vergadering.

Go Sharing kreeg begin 2024 nog ten koste van concurrent Felyx een vergunning om deelscooters te mogen aanbieden. Nadat Go Sharing het vertrek aankondigde, liet Felyx al weten terug te willen keren.

"Het is jammer dat er hierdoor instabiliteit binnen de markt is ontstaan, maar het is een kans voor ons", zo luidde de eerste reactie van Felyxbaas Daan Becker.

Na gesprekken met de gemeente mag Felyx dus terugkeren in de stad. Ze mogen 600 scooters gaan aanbieden tot 1 april 2026 en dan is er mogelijkheid tot een verlenging.