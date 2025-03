Tone Wieten won drie medailles op de Spelen en stopt nu met roeien

Wieten prolongeerde de olympische titel met Lennart van Lierop, Finn Florijn en Koen Metsemakers. Hij won bij de Spelen van Tokio in 2021 goud in de dubbelvier met Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard en Metsemakers. Wieten behaalde bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 brons met de Holland Acht.

Met de dubbelvier werd Wieten ook tweemaal wereldkampioen (2019 en 2023) en tweemaal Europees kampioen (2019 en 2020).