Vader (61) en zoon (30) krijgen in hoger beroep dezelfde straf voor mishandeling restauranteigenaar

"Goddank!" zegt Jos' vrouw Annelies opgelucht tegen NH. "Gerechtigheid bestaat nog."

Vorig jaar februari kreeg Jos in zijn restaurant Ons Ding ruzie met de 30-jarige veroordeelde. De man sloeg Jos en werd daarna door andere gasten en personeel buiten de deur gezet.

Later op de avond kwam hij terug met de andere verdachte, zijn vader. Ze mishandelden Jos zodanig, dat hij het ternauwernood overleefde.

Jos kampt nu, ruim een jaar later met veel fysieke ongemakken, vertelde hij NH. Zo is zijn zicht aangetast, en kan hij nog steeds maar 1,5 uur per dag werken als kok bij Ons Ding.