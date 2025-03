Mazelen op basisschool in Nieuw-West: "16 kinderen besmet, 4 opgenomen geweest"

Gisteren was al bekend gemaakt dat het gaat om 15 gevallen in de stad. "Daar is dus sinds vandaag één persoon bijgekomen", vertelt Van der Weijden. Landelijk gaat het om bijna 110 gevallen. Een woordvoerder van het RIVM spreekt nog niet van een landelijke uitbraak, maar van verschillende clusters in het land.

Lage vaccinatiegraad

De GGD is gestart met een uitgebreid bron- en contactonderzoek, en verwacht nog meer gevallen aan te treffen de komende tijd. De wijk rondom de school staat bekend als een buurt met een lage vaccinatiegraad: “De huidige uitbraak die we zien heeft een grote relatie met een lage vaccinatiegraad in die wijk, al jaren zien we een dalende trend. Op deze school was er ook een lage vaccinatiegraad, waardoor het heel snel kon verspreiden", aldus Van der Weijden.