Wethouder Groot Wassink na oproep kerken: huisvesting kerken géén taak van de overheid

Groot Wassink, die wethouder Reinier van Dantzig (ruimtelijke ordering) vervangt vanwege ziekte, was woensdag in de Stopera kraakhelder over zijn standpunt: het is géén taak van de overheid om religieuze instellingen te voorzien van huisvesting. "We hebben een scheiding van kerk en staat", aldus de wethouder.

Verschillende kerkorganisaties stuurden vorige week een brandbrief aan burgemeester Halsema over het groeiende ruimtegebrek in de stad. Zij vrezen daardoor voor hun voortbestaan en zien dat zij moeten concurreren met commerciële partijen om een plek. Dat is volgens hen niet te doen.

Concreet voorbeeld uit de brief is het Maranatha Community Transformation Center (MCTC) in Zuidoost. Deze kerk is al achttien jaar actief en biedt naast kerkdiensten ook sociale en maatschappelijke activiteiten. Het is een kerk, maar zegt vooral ook een sterke maatschappelijk functie te hebben. Toch moet MCTC het pand verlaten omdat de buurt wordt herontwikkeld. Een vervangende locatie is nog niet gevonden. PvdA en CDA vroegen daarom een debat aan om het ruimtegebrek te bespreken.

'Doorn in het oog'

Raadslid Laurens Lochtenberg (CDA) vroeg of de wethouder in kaart kan brengen hoeveel kerken er worstelen met huisvesting. Maar Groot Wassink ging daar niet in mee: "Ik ga absoluut niet deze behoefte in kaart brengen. Ik ga het ook absoluut niet meenemen in omgevingsplannen." Wel benadrukte de wethouder dat hij het maatschappelijk belang van deze instellingen onderschrijft. Maar een plicht van een seculiere overheid is het volgens hem niet: "Het einde is dan zoek."

Raadslid Süleyman Koyuncu (Denk) reageerde daarop: "Hebben wij ook christelijke scholen? Gaat daar subsidie heen?" Ja, dat is zo, erkende de wethouder. Maar dat komt volgens Groot Wassink door het grondwetsartikel 23, dat hij een 'raar' voortvloeisel uit de schoolstrijd noemde en hem 'een doorn in het oog is'. Hij bleef bij zijn standpunt dat religie iets particuliers is en noemde als voorbeeld de Westermoskee in De Baarsjes, die geheel zelfstandig gefinancierd is.

Toch kwam de wethouder nog met een bescheiden handreiking: "Wat ik wél kan toezeggen in het geval van MCTC, is dat wij van alles willen doen om specifiek die maatschappelijke functie te borgen." Daarbij heeft ook de burgemeester toegezegd om met de kerkleiders in gesprek te gaan.