Trainster Michielsen verlaat Aalsmeer: "Dankbaar voor kans die ze me hebben gegeven"

Als reden voor haar vertrek geeft ze aan dat ze in verwachting is en dat na de zomer het qua tijd niet meer haalbaar is om vier avonden per week naar Aalsmeer te komen. De 30-jarige trainster gaat nu dus aan de slag in haar woonplaats Den Haag, bij Hellas.

Leerkracht, moeder en handbaltrainster

Voor Michielsen zijn het drukke tijden. Ze werkt als leerkracht op een basisschool, verwacht in juli een kindje en ze is dus handbaltrainster. Dat doet ze niet alleen in clubverband, maar ze is ook de bondscoach van de Jong Oranjemannen.

"Ik ben iemand die graag dingen doet en ik kan niet stilzitten. Gelukkig heb ik een lieve vriend die op het kindje kan passen als ik training moet geven. Ik heb ook goede afspraken hierover met de club gemaakt."