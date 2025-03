Fraude, klachten en faillissement: OM onderzoekt financiële chaos bij Co-Med

"Op basis van wat tot nu toe is aangeleverd, zien we daar voldoende aanknopingspunten voor", zegt een woordvoerder van het OM daarover. Het OM kan nog niet precies zeggen hoe lang het onderzoek gaat duren, maar het wil wel 'zo snel mogelijk resultaat' boeken. "Dit is een zaak die enorme impact heeft binnen de maatschappij, dat ziet het OM ook."

Financiën niet op orde

De (NZa) heeft na uitgebreid onderzoek vastgesteld dat Co-Med regels heeft overtreden die binnen het strafrecht vallen. Zo zouden er te veel consulten zijn gedeclareerd en korte consulten als lange opgevoerd. Ook is de financiële administratie niet op orde, meldt de NZa. 'Er is geen duidelijke verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en financiële transacties zijn niet traceerbaar naar de bron.'

Het is niet de eerste keer dat Co-Med in de fout gaat. In 2023 concludeerde de NZa al dat de keten regels overtrad bij de overname van huisartsenpraktijken. Overnameplannen werden niet altijd gemeld en transacties werden soms afgerond zonder toestemming.

Waar ging het allemaal mis met Co-Med?

Co-Med, een Limburgs bedrijf dat sinds 2020 actief is in Noord-Holland, nam huisartsenpraktijken over in onder andere Anna Paulowna, Breezand en Den Helder. Het presenteerde zich destijds als dé oplossing voor huisartsen zonder opvolging.

Een jaar later stromen de eerste klachten al binnen: patiënten proberen tevergeefs afspraken te maken en als dat wel lukt zijn ze vaak digitaal. Een omstreden arts van Co-Med uit Breezand wordt begin 2022 ontslagen na vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. In 2024 moet de praktijk in Anna Paulowna plotseling dicht. Door langdurige ziekte zou er geen personeel zijn.

De problemen bleven zich opstapelen. De inspectie gaf Co-Med een officiële waarschuwing en er volgden meerdere rechtszaken. In april 2024 ging de callcentertak failliet.

Op 5 juli 2024 wordt de huisartsketen van Co-Med officieel failliet verklaard. De rechtbank in Maastricht kwam tot die beslissing op verzoek van Co-Med zelf. Zorgverzekeraars hadden de overeenkomsten met de keten opgezegd, waardoor er geen geld meer binnenkwam.