Ouderkerker (74) mishandeld en bedreigd door overvallers die hij in gang betrapte

De recherche heeft nog geen verdachten op het oog. Er is ook geen vluchtroute bekendgemaakt. "De recherche is er volop mee bezig, want dit heeft wel impact", aldus een woordvoerder.

Van de overvallers is alleen bekend dat ze allemaal zwarte kleding droegen. De politie komt daarom graag in contact met getuigen van de overval. Ook beelden van dashcams of deurbelcamera's met verdachte bewegingen zijn welkom.

Seniorencomplex

De overvallen woning is een appartement op de derde verdieping van het complex. De appartementen worden verhuurd aan mensen van 65 jaar en ouder.