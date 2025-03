Bijzondere formatie vliegtuigen doorkruist Noord-Hollands luchtruim: "Best eng"

"Het was best eng", aldus Horinees Michel Dölle. "Zeker gezien alle spanningen in de wereld op dit moment. Dan zie je die vliegtuigen en ga je toch gelijk denken." In totaal telt Michel zes vliegtuigen die vrijwel parallel aan elkaar in dezelfde richting vlogen, maar het waren er dus zeven.

Op de kaart van de website Flightradar24 was alleen een zogeheten stratotanker (Boeing KC-135) van de Amerikaanse luchtmacht te zien. Het toestel was in het Britse Mildenhall opgestegen met onbekende bestemming en vloog dus niet alleen.

De zes andere toestellen waren niet op de radar te zien, maar het zou gaan om F15's en F35's.