Minister Keijzer doet inspiratie op in omstreden containerwoningen van Castricum

Dat de maatregel geen effect heeft op de wachtlijst voor een sociale woning, verbaast Mariët van Samen Castricum niet, die met een twintigtal bezorgde inwoners bij de locatie protesteert. "Uiteindelijk gaat het overgrote deel van de woningen niet naar statushouders, dat is maar vijf tot tien procent. Jongeren en andere spoedzoekers in Castricum wachten net zo lang op een huis als daarvoor. De oplossing is het bouwen van meer sociale woningen, maar de wethouder bouwt liever dure huizen."

'Politieke agenda is ontmoedigen en wegjagen'

Het beleid is in haar ogen vooral bedoeld om Castricum, en straks ook Nederland, zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor nieuwkomers. En hen als zondebok te gebruiken voor het al jaren falende woonbeleid. "De politieke agenda is ontmoedigen en wegjagen. Het argument dat statushouders onze huizen inpikken, klopt niet en is bedoeld groepen tegen elkaar op te zetten", stelt ze. "Het echte verhaal is dat er jarenlang veel te weinig sociale woningen zijn gebouwd. Waar álle mensen met een urgente status de dupe van zijn."