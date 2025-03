Huizen houdt harde aanpak jaarwisseling vast: 'Moeten nog jaren streng optreden'

Het advies om de vuurwerkvrije zones uit te gaan breiden naar natuurgebieden is voor burgemeester Meijer het onderzoeken waard. Dat zou bijvoorbeeld kunnen in het bos achter zwembad De Sijsjesberg en in de buurt van het Xella-terrein. Volgens Woudsma is daar tijdens de laatste jaarwisseling het nodige vuurwerk afgestoken.

Uit ervaring blijkt dat vuurwerkvrije zones effect hebben. Het niet afsteken wordt behoorlijk goed nageleefd. Afgelopen jaar had Huizen zulke zones ingesteld in en rondom winkelcentra en werd er ook rond zorgcentra geen vuurwerk afgestoken.

Kwetsbare gebieden

Of de vuurwerkvrije zones rond de natuurgebieden er komen, is afwachten. "Het doel is om kwetsbare gebieden te beschermen. Natuur is zeker kwetsbaar, maar net even iets minder dan een gebied waar mensen wonen", aldus de burgemeester.

Meer vuurwerkvrije zones vraagt ook meer capaciteit van handhaving. Juist de beschikbaarheid van meer politie op straat of handhavers tijdens oud en nieuw is een belangrijk punt. Alleen is dat lastig voor elkaar te krijgen. Elke gemeente wil dan meer mensen op straat hebben. Capaciteit vrijmaken is een ingewikkelde puzzel, meldt de burgemeester.