Toch geen doorbraak in cold case Betty Szabó: tip van huurmoordenaar blijkt niet te verifiëren

De huurmoordenaar had een van zijn slachtoffers aangewezen als mogelijke dader. Het gaat om Ivan Serdarusic (62). Caba D. heeft hem in 2018 vermoord in de Beethovenstraat in Amsterdam. Rechercheurs van het coldcaseteam hebben intensief onderzoek gedaan naar zijn tip.

Daarbij is onder andere gekeken naar forensische sporen, zoals dna en vingerafdrukken. De camerabeelden die rond de dood van Betty zijn veiliggesteld op de Wallen zijn ook opnieuw bekeken. Daarnaast heeft de politie geprobeerd te achterhalen of Serdarusic de bewuste nacht op de Wallen is geweest. Maar geen van deze onderzoeken konden zijn betrokkenheid verifiëren.

Bovendien liep een andere tip van D., over waar hij het moordwapen zou hebben gekregen, óók uit op niets. De politie denkt daarom dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Serdarusic betrokken is bij de zaak. "De dader moet mogelijk dichter bij huis gezocht worden", aldus de politie.

Hologram

De in Hongarije geboren Bernadett ‘Betty’ Szabó verhuisde op haar 18e naar Amsterdam om in de prostitutie te werken. In februari 2009 troffen haar collega's haar dood aan, liggend in een plas bloed, in haar peeskamer. Ze was drie maanden eerder bevallen van een zoon. Haar dood zorgde voor een schok in het Wallengebied, maar een dader is nog altijd niet gevonden.

De politie plaatste 15 jaar na de moord een hologram in het Wallengebied om de zaak opnieuw onder de aandacht te brengen. Hierdoor zijn er tientallen tips binnengekomen.