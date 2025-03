Twee minderjarigen aangehouden voor overal juwelier • Man (74) mishandeld na betrappen inbrekers

11.55 uur

Als een 74-jarige inwoner van een seniorencomplex in Ouderkerk rond 3.30 uur wakker wordt van vreemde geluiden, komt hij in de gang oog in oog te staan met vier in het zwart geklede overvallers. De betrapte overvallers duwen de bewoner vrijwel direct hardhandig aan de kant en dringen het huis verder binnen. Na enige tijd weet de bewoner alarm te slaan bij de politie, en gaan de verdachten ervandoor.