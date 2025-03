Gewonde bij mishandeling in parkje Zaandam • Brand in woning Schoorl, veel rook

17.40 uur

In Schoorl woedt een felle brand in een woning in aanbouw. De brandweer laat weten dat het huis niet meer te redden is.

De rook is in heel Schoorl te zien en inwoners zijn met een NL-alert gewaarschuwd om de ramen en deuren dicht te houden.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.