Pro-Palestina demonstranten versperren Blauwbrug, trams rijden om

Een groep pro-Palestina demonstranten heeft zich begin deze avond verzameld op de Blauwbrug in het Centrum en versperren daar een deel van de weg. Naast het wegverkeer, moeten daarom trams - lijn 1, 7 en 19 - omrijden. Meerdere politieagenten zijn ter plaatse. Het is onduidelijk hoe lang de demonstratie en versperring zal duren. Fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug heen.