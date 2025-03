Verrassende zege voor Rijsenhouter Nils Eekhoff vlak na herstel van zware crash

Wielrenner Nils Eekhoff zorgde met zijn winst in de Nokere Koerse voor veel verbaasde gezichten. Zo'n zes weken geleden brak de 27-jarige Rijsenhouter nog zijn kaak en nu was hij oppermachtig tijdens de sprint in deze Belgische semi-klassieker. Het is de eerste zege voor Eekhoff in bijna twee jaar. "Ik heb heel hard gewerkt om terug te komen op niveau."