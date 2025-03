Film 'Groeipijn' en futuristische expo trekken aandacht op Roze Filmdagen

Op de tentoonstelling zie je portretten die er vaak verontrustend uitzien. De futuristische wezens lijken soms een kruising van mens en dier. "Ik heb onderzoek gedaan naar websites van Alt Right en daar wordt homoseksualiteit vaak gelijk gesteld aan bestialiteit", licht Verhoef toe. "Dus toen dacht ik, nou dan zullen ze in de toekomst wel een varkenssnuitje hebben of hoorntjes".

De foto's heeft Henri met behulp van AI gemaakt. "Het is makkelijk om mooie dingen te maken met AI maar je moet scherp in de gaten houden wat je zelf wil maken."

De expositie The Gay Agenda van fotograaf Henri Verhoef is tijdens de Roze Filmdagen te zien in het Meterhuis op het Westergasfabriekterrein.

De film Groeipijn gaat op 20 maart in premiere in het Ketelhuis in Amsterdam.