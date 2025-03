Bijna 18 en zelf je financiën regelen? Pilot helpt kwetsbare jongeren

In totaal worden 200 Amsterdamse jongeren geholpen met het regelen van geldzaken, zoals het aanvragen van een DigiD. Ze krijgen begeleiding in sessies van 3 tot 6 personen, zodat er voldoende ruimte is tussen hen, vanwege privégegevens die ze moeten invoeren op de computer.

Wanneer we aan de scholieren vragen of ze weten wat een DigiD is, blijkt dat vaak een onbekend terrein: "Eigenlijk weet ik dat niet, dat heb ik nu pas geleerd'', zegt de een. "Voor de les wist ik het niet, na de les wel", zegt een ander. Dit is precies de reden waarom het Mundus College in Nieuw-West, een middelbare school voor praktijkonderwijs vmbo’ers en nieuwkomers, sinds een paar weken lesgeeft in geldzaken.

Jongeren en schulden

Gastdocent Melissa Bokxem legt uit: "Als ik jongeren vertel dat ze binnenkort 18 worden en dat ze dan financieel zelf verantwoordelijk zijn, weet bijna niemand wat dat precies betekent. Ze staan al 1-0 achter in de samenleving." Vooral als jongeren ook nog met schulden te maken hebben, wordt het extra lastig, vult Hans Laan, beleidsmedewerker bij het Mundus College, aan: "Soms kopen jongeren online spullen terwijl ze het geld er niet voor hebben, of ze kopen iets op afbetaling, bij achterafbetaaldienst Klarna. Dan hebben ze er nog niets voor betaald en willen ze het doorverkopen om er iets aan te verdienen. In de praktijk werkt dat vaak niet. Dan lopen de schulden snel op."

Les in praktische geldzaken

Naast een DigiD aanvragen, leren de jongeren in de lessen ook hoe ze een zorgverzekering moeten regelen en zich moeten inschrijven bij Woningnet. Dit zijn zaken die jongeren vaak pas leren als het al te laat is en dat is zonde, vindt Loes van Geffen, directeur bij Money Start. ''Als kwetsbare jongeren in schulden komen, zie je ze vaak jaren later terug bij schuldhulpverlening, de langdurige zorg of zelfs bij justitie. Dat is te voorkomen. We moeten ze al vanaf 17,5 jaar helpen, niet pas als ze in de problemen zitten.”

Pilot duurt tot eind van het jaar

De leerlingen zijn enthousiast over de lessen. "De lessen zijn fijn, want zo weet je wat je moet doen als je later alleen woont", zegt een van de jongeren. De docent is blij met de veranderingen die ze ziet: "Als ze mijn les uitlopen en een stukje zelfverzekerder zijn over hun geldzaken en weten waar ze hulp kunnen vinden, dan is mijn doel bereikt."

De pilot duurt tot het einde van dit jaar, maar het is de bedoeling dat de lessen later ook op andere scholen in Amsterdam worden gegeven. Zo hopen de initiatiefnemers van de pilot dat meer jongeren financieel voorbereid de toekomst tegemoet gaan.