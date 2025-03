Togolees international van FC Volendam speelt op nummer één voor zijn vader: "Kippenvel"

Met Togo neemt Mawouna Amevor het deze periode op tegen Senegal en Mauritanië. Voor de 33-jarige verdediger van FC Volendam is het elke keer speciaal als hij het gele shirt van zijn vaderland aantrekt. "Ik krijg bij het volklied altijd kippenvel."

Emotioneel weerzien

Dat komt vooral door zijn vader. Amevor groeide op in Rotterdam en zijn Nederlandse moeder voedde hem in de Zuid-Hollandse havenstad op. Lange tijd had hij geen contact met zijn Togolese vader, maar dankzij de voetbalbond van Togo kwam hij na bijna twintig jaar weer met hem in contact. "Dat was emotioneel, want ik kende hem eigenlijk alleen van foto's en de verhalen van mijn moeder."

Bekijk de video voor het hele verhaal van Amevor.