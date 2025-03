Tamara Elbaz wil antwoord: wie gaf opdracht haar te mishandelen? "Anders kan ik niet verder met mijn leven"

Inmiddels is er ook een verdachte in beeld die de opdrachtgever van de mishandeling zou zijn, want V. was enkel een tussenpersoon. Voor Tamara Elbaz is het - ondanks dat er op deze manier al iets kan worden verwerkt - belangrijk dat ze er achter komt wie dat is.

Vurryano V. antwoordt: "Waarom dit moest gebeuren weet ik niet." En dat is ook voor het Openbaar Ministerie nog onbekend. De advocaat van V. vraagt - in tegenstelling tot de 2,5 jaar cel die het OM eist - om vrijspraak. Volgens hem is het niet te bewijzen dat er zwaar lichamelijk letsel kan worden opgelopen na de klappen en trappen die Elbaz kreeg: "Daardoor is geen sprake van mishandeling met voorbedachte rade."

Elbaz zelf kijkt uit naar 3 april, dan doet de rechtbank uitspraak in de zaak. "Maar het is heel belangrijk dat ook de opdrachtgever duidelijk wordt, anders kan ik niet verder met mijn leven en dat van mijn kind."