Flinke toename van besmettingen met mazelen in Amsterdam door lage vaccinatiegraad

Hoewel de besmettingen op scholen zijn begonnen, vinden besmettingen inmiddels 'overal plaats'. GGD Amsterdam spreekt van 'een cluster'. Dat houdt in dat personen in een directe kleine opgeving snel besmet kunnen raken wanneer zij niet zijn gevaccineerd. "Het gaat hierbij om een beperkte groep. We zien dat besmettingen relatief snel weer uitdoven", licht een woordvoerder van het RIVM aan AT5 toe.

De vaccinatiegraad in Amsterdam ligt op dit moment rond de 80 procent, pas wanneer deze op 95 procent ligt, blijven besmettingen uit. "Daarmee neemt de kans op het aantal besmettingen in Amsterdam toe."

Verspreiding

Vaak worden de mazelen onder jonge kinderen van broertje op zusje doorgeven. "Het is voor ons belangrijk om te kijken waar de besmette persoon is geweest. Dus in op sportclubs, basisscholen, de hele riedel. Dat is vaak nog wel een uitpluiswerk", aldus de woordvoerder.

Dat de besmettingen flink toenemen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. "We gingen er al vanuit dat deze stijging eraan zat te komen, vandaar dat we ook adviseren om je te laten vaccineren tegen de mazelen." Toch gebeurt dat om verschillende redenen - waaronder religieuze, principiële redenen en het vaccineren na corona - niet. Bij besmettingen heeft een vaccinatie geen zin meer, dan rest de enige oplossing uitzieken.

Besmettelijk

Mazelen is besmettelijker dan de griep en wordt veroorzaakt door een infectie met het mazelenvirus. De ziekte komt vooral voor bij jongere kinderen en is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van sterfte onder jonge kinderen. In Nederland is die kans kleiner: in ons land sterft 1 op de 10.000 gevallen. Hier vind je meer over het ziekteverloop van mazelen.

De incubatietijd van mazelen duurt één tot twee weken, het uitzieken een week tot 10 dagen. Afgelopen januari lagen er drie personen met mazelen in het OLVG West. Er werd toen door het ziekenhuis een uitgebreid contactonderzoek gedaan, vanwege hun besmettelijkheid.

Het Rijksvaccinatieprogramma biedt sinds 1976 een vaccinatie tegen mazelen aan, waarna het aantal besmettingen laag lag. Elke 10 à 15 jaar is er in Nederland een grotere uitbraak, door het niet vaccineren. Een laatste grote uitbraak was in 2013/2014. Sinds 2024 neemt het aantal besmettingen met het mazelenvirus opnieuw toe.